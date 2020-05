Marktkramers om beurt welkom op wekelijkse markt Els Dalemans

22 mei 2020

15u58 1 Berlaar De wekelijkse woensdagmarkt is vanaf 27 mei weer welkom in Berlaar. Naar aanleiding van de coronacrisis kiest de gemeente wel voor een aangepaste opstelling. “We verdelen de aanwezige marktkramers over twee woensdagen. Ook voor de bezoekers zijn er strikte veiligheidsvoorschriften”, vertelt schepen van lokale economie Suzy Put

“We zijn heel blij dat we dit onderdeel van onze lokale economie weer kunnen laten opstarten, maar we willen onze wekelijkse markt op een veilige manier laten verlopen. Daarom verdelen we de marktkramers over twee woensdagen”, zegt schepen van lokale economie Suzy Put.

Voldoende ruimte

“De marktkramen die normaal gezien aan de zijde van het grasveld en de kiosk staan, zijn welkom op woensdagen 27 mei, 10 juni en 24 juni”, vertelt Put. “De kramen die normaal aan de zijde van het gemeentehuis staan, komen op de woensdagen 3 juni, 17 juni en 1 juli aan de beurt. Op die manier is er voldoende ruimte om afstand te bewaren.”

Circulatieplan

“We voeren ook een circulatieplan met eenrichtingsverkeer in voor de bezoekers”, gaat Put verder. “De markt is bovendien enkel toegankelijk via een beperkt aantal ingangen, zo behouden we het overzicht en vermijden we drukte. We vragen iedereen ook om voor en na een marktbezoek de handen te ontsmetten, altijd 1,5 meter afstand te houden, bij voorkeur alleen te winkelen en een marktbezoek zo kort mogelijk te houden. Bezoekers mogen de komende weken ook geen voedsel of drank op de markt consumeren. Opzichters zullen alles mee in goede banen leiden en een oogje in het zeil houden.”