Marijn bouwt kerktoren Berlaar na in Lego: “Google Street View hielp me bij het bouwen” Antoon Verbeeck

13 oktober 2020

10u12 0 Berlaar De kerktoren van de Berlaarse Sint-Pieterskerk is nu ook in Lego te bewonderen, met dank aan Marijn Leuse (31). Een jaar werk en duizenden legoblokjes kropen in het schaalmodel van 80 centimeter hoog. “Ik hebt het nu wel even gehad met bouwen”, lacht de Berlaarnaar.

Marijn, afkomstig uit Laakdal, kwam twee jaar geleden in Berlaar wonen en was onder de indruk van de kerktoren in het centrum. De technicus bij de NMBS zoekt na zijn werkuren wel eens de legoblokjes op, en de toren inspireerde hem voor de opstart van een nieuw bouwproject. “Ik ben met de kerktoren van Berlaar niet aan mijn proefstuk toe, want eerder bouwde ik al het station van Geel na. Toen ik me hier in Berlaar kwam settelen, viel de toren me meteen op: een heel mooi gebouw. Ik had mijn nieuwste inspiratiebron voor een legobouwwerk gevonden”, vertelt Marijn.

Het is vaak een frustrerende klus zoiets opbouwen. Je moet vaak opnieuw afbreken. Geduld is vereist. Ik ben perfectionistisch ingesteld en het moet juist zijn. Zeker aan de ramen van de toren heb ik lang gezeten Marijn Leuse

Extra blokjes

“In totaal heb ik toch een jaar lang gewerkt aan de toren. Niet perse elke dag, maar wel aan een goed tempo. Er echt elke dag mee bezig zijn, zou me te zwaar wegen. Het is vaak een frustrerende klus van iets opbouwen en dan terug afbreken. Geduld is vereist. Ik ben perfectionistisch ingesteld, en het moet juist zijn. Zeker aan de ramen van de toren heb ik lang gezeten, want het was best moeilijk om de juiste ronding te krijgen. Een legoblokje is nu eenmaal wat het is. Ik hield ook rekening met de verschillende kleurschakeringen in het gebouw. Thuis heb ik wel een voorraad aan blokjes liggen, maar ik heb er toch geregeld moeten bijbestellen om het bouwwerk af te krijgen.”

Google Streetview

“Hoeveel blokjes er precies zijn ingekropen, heb ik niet bijgehouden. Het zullen er toch duizenden zijn. Bij de afbraak kan ik me misschien aan een telling wagen, maar die toren gaat hier nog een tijdje staan, hoor. Ik heb hier niet voor niets hier zo lang aangezeten. De werken aan de toren maakten het me extra moeilijk. Ik heb dan maar gerekend op de diensten van Google Streetview om de details van de toren te kunnen bestuderen.”

Beurzen

Marijn staat binnenkort met zijn replica van het Geelse Station op een legobeurs. Ook de Berlaarse kerktoren zal in de toekomst staan blinken op beurzen. “Want hij mag zeker gezien worden. Ik heb al van verschillende mensen complimenten gekregen en ook de burgemeester stuurde me een mailtje om me te feliciteren met mijn werk. Of er nog gebouwen uit Berlaar volgen? Goh, ik ben blij dat ik de toren af heb gekregen en heb het nu wel even gehad met bouwen.”