Man riskeert zes maanden nadat hij ex-vriendin probeerde te wurgen Tim Van Der Zeypen

07 oktober 2020

12u40 0 Berlaar Een man uit Berlaar heeft zich vandaag moeten verantwoorden voor partnergeweld. In oktober vorig jaar werd de politie opgeroepen naar de woning van de man en zijn toenmalige vriendin.

Die dag waren er al een hele dag problemen in het huishouden. Na een discussie over het huishouden, ging de man door het lint. “Hij sloeg volgens het slachtoffer met gebalde vuist wee keer in het aangezicht van zijn ex-vriendin en probeerde haar ook te wurgen nadat hij ze tegen de muur had geduwd”, vertelde openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens.

Bij aankomst van de politie keerde de rust in het gezin terug. De man werd ook verhoord. Hij gaf de feiten toe, maar minimaliseerde ze. “Zij wou mij slagen waardoor ik heb gereageerd”, klonk het. Het parket tilde zwaar aan de feiten. “Meneer moet beseffen dat als zijn vriendin de kalmte niet kon bewaren, hij niet de overhand mocht proberen te nemen met geweld”, besloot de aanklaagster.

Ze vorderde een celstraf van zes maanden gekoppeld aan een geldboete van 400 euro. Zelf vroeg hij de gunst van een probatie-opschorting. Hij besefte inmiddels dat zijn gedrag niet door de beugel kon.

Vonnis volgt op 4 november.