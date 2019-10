Man (41) staat terecht voor bezit van kinderporno TVDZM

10 oktober 2019

Een 41-jarige man uit Berlaar heeft zich donderdag moeten verantwoorden voor het bezit van kinderporno. Volgens de openbare aanklager ging het om twee foto’s. Deze werden gevonden nadat zijn werkgever naar de politie was gestapt. Zij hadden een van de foto’s aangetroffen op zijn werkcomputer. De andere foto werd gevonden op de pc bij de beklaagde thuis. Het bezit werd niet betwist maar de verdediging ging vol voor de vrijspraak. “Hij is niet doelbewust op zoek gegaan naar deze foto’s. Bovendien kan je niet uitmaken of de personen op deze foto’s minderjarig zijn”, kaartte de advocate van de veertiger aan. “Verder is er door de psycholoog, die mijn cliënt heeft onderzocht, vastgesteld dat er geen problematiek is.” De veertiger beschikt nog over een blanco strafblad, het parket kon zich vinden in een opschorting. Wat de rechters beslissen, weten we op 7 november.