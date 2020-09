Lyra-Lierse delft het onderspit tegen La Louvière: “Kleine kater woensdag al doorspoelen” Bart Jacobs

20 september 2020

Na een uiterst evenwichtige, maar kansenarme wedstrijd verloor Lyra-Lierse in de vierde ronde van de Croky Cup van La Louvière (0-1). Vier minuten na de uitsluiting van Henri, die zelf slechts vijf minuten op het veld stond maar meteen rood kreeg na een charge op Vets, volstond één doelpunt van Franco voor de kwalificatie van de Waalse ex-eersteklasser voor de volgende ronde.

Quinten Van Goylen (19) had reden om lichtjes te balen, want hij verprutste de beste kans van de thuisploeg bij een 0-0 stand, in een periode waarin Vets ook nog een bal op de lijn zag gekeerd worden. “Net toen ik wou afdrukken, sprong de bal op en vloog mijn schot over”, aldus Van Goylen. “Indien ik die kans had afgemaakt, zouden wij nu misschien de gelukkige winnaar zijn geweest. We zullen komend seizoen moeten beseffen dat we een reeks hoger minder kansen bijeen zullen voetballen dan vorig seizoen, en dus efficiënter zullen moeten zijn. Ach, volgende wedstrijd maak ik die kans misschien gewoon af. We hadden overwicht in die tweede helft en we voelden ook aan dat de kwalificatie tot de mogelijkheden behoorde. Wanneer je dan ook nog eens met een mannetje meer komt te staan na de uitsluiting van Henri, groeit het geloof. Maar dat was dus buiten dat ene, uiteindelijk beslissende doelpunt van Franco gerekend. Een gelijkspel, waarbij de beslissing van op de penaltystip zou zijn gevallen, was toch net iets eerlijker geweest. Maar dat is voetbal zeker, hé.”

Het bekeravontuur van Lyra-Lierse is meteen teneinde. Een kleine kater is jullie deel. “Klopt, maar gelukkig hebben we nu snel die uitgestelde competitiewedstrijd, woensdagavond in Hasselt, om die kleine kater door te spoelen. Laat ons nu maar goed recupereren van de geleverde inspanningen, zodat we woensdag in Hasselt fris aan de aftrap verschijnen. Eenvoudig wordt het woensdag zeker niet, want Hasselt is een ploeg die bovenin verwacht wordt dit seizoen. Ik kijk alleszins uit naar de competitiestart. Vorig seizoen was ik nog vaak bankzitter, maar ik hoop dat ik me nu onder onze nieuwe coach kan doorzetten en mezelf in de kijker kan spelen.”

Lyra-Lierse - La Louvière 0-1

Lyra-Lierse: Maes, Lambregts, Van den Brande, Weuts, Balbi, Swaegers, Vets, Nijs, Van Goylen, Adesanya, Peffer.

La Louvière: Libertiaux, Kamneng, Lazitch, Valcke, Louagé, Vanhecke, Francotte, Matoka, Franco (82' Wallaert), Azevedo (90' Bruylandts), Pierre-Charles (72' Henri).

Doelpunt: 79' Franco.

Geel: Weuts, Kamneng, Valcke.

Rood: 78' Henri.