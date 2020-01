Lokale handelaars voor Roefeldag gezocht Antoon Verbeeck

23 januari 2020

Het lokaal bestuur van Berlaar zoekt enthousiaste Berlaarse handelaars die op 13 juni tijdens de 24ste editie van Roefeldag een aantal kinderen willen ontvangen. “Tijdens de Roefeldag kunnen kinderen tussen 6 en 12 jaar bij heel wat handelaars een handje toesteken en proeven van diverse beroepen. Daarbij kunnen we de hulp van de handelaars dus goed gebruiken. We weten dat handelaars het vaak erg druk hebben op zaterdag, maar hopen toch dat enkele gemotiveerde Berlaarse ondernemers op 13 juni wat tijd willen vrijmaken”, klinkt het. Geïnteresseerde handelaars bezorgen voor 14 februari een ingevuld inschrijvingsformulier aan het onthaal van het gemeentehuis of via mail naar vrijetijd@berlaar.be. “In de Roefelkrant vermelden we welke handelaars er allemaal deelnemen en uit welke leuke activiteiten de kinderen kunnen kiezen.”