Lokale bierliefhebbers krijgen inbrekers over de vloer Tim Van Der Zeypen

07 juli 2020

Dieven hebben afgelopen weekend ingebroken in het lokaal van de Heikantse Bierliefhebbers. Ze gingen ervandoor met een geldsom en het tv-toestel. De daders geraakten binnen door de deur in te trappen. De schade is dus ook aanzienlijk. Onder meer het slot van de deur moet worden hersteld. Vermoedelijk sloegen de daders toe in de nacht van zaterdag op zondag. Het was pas zondagvoormiddag dat de inbraak werd opgemerkt. Dit door de Chiro. De politie van Berlaar-Nijlen werd ingelicht. Zij zijn een onderzoek opgestart.