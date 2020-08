Lokaal bestuur schenkt boom aan Berlaarse gezinnen



Antoon Verbeeck

28 augustus 2020

11u07 0 Berlaar Gezinnen uit Berlaar kunnen dit najaar bij de gemeente een gratis boompje bestellen. De actie kadert binnen de campagne ‘Bloeiend Berlaar’. Eén van de ambities van die campagne is om tegen 2024 11.500 nieuwe bomen in Berlaar aan te planten.

“Bomen dragen bij aan de leefbaarheid van een dorp”, verduidelijkt schepen van Milieu Ingeborg Van Hoof (CD&V). “Ze geven een gemeente zuurstof. Niet alleen letterlijk, maar ook door de invulling die ze aan openbare ruimtes geven, de afkoeling die ze kunnen bieden tijdens warme dagen en de biodiversiteit waarvoor ze zorgen. Door onze inwoners een gratis boom te schenken, willen we hen bewust maken van de belangrijke bijdrage die ze kunnen leveren in het zorgen voor een betere leefomgeving.”

Per adres kan er één gratis boom besteld worden. Er is keuze uit volgende bomen: lijsterbes, veldesdoorn, winterlinde of okkernoot. Bestellen kan tot maandag 12 oktober via www.berlaar.be/bloeiendberlaar, het afhaalmoment is voorzien op zaterdag 14 november.