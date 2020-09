Lokaal bestuur ondersteunt Kom op tegen Kanker met plantjes voor rusthuisbewoners: “Plantje als hart onder de riem”



Antoon Verbeeck

22 september 2020

10u24 1 Berlaar Om de plantenactie van Kom op tegen Kanker financieel te ondersteunen en de rusthuisbewoners in Berlaar een hart onder de riem te steken, schonk het lokaal bestuur van Berlaar vanmorgen 281 plantjes aan de rusthuizen.

Het Plantjesweekend voor Kom op tegen Kanker zag er dit jaar helemaal anders uit. Traditioneel trekken vertegenwoordigers van verschillende Berlaarse verenigingen dan de straat op om huis aan huis azalea’s te verkopen. Door het coronavirus was dat dit jaar helaas niet mogelijk. “In onze gemeente kunnen we al meer dan 20 jaar rekenen op een gedreven en enthousiast actiecomité”, verduidelijkt schepen van Senioren Stefaan Lambrechts (CD&V). “Elk jaar verkopen ze tijdens het Plantjesweekend ongeveer 2.500 azalea’s. Dit jaar verliep de verkoop volledig online. Maar om het fijne, menselijke contact van de plantjesverkoop toch te behouden, werden er een aantal veilige afhaalpunten in onze gemeente voorzien.”

Opfleuren

Het lokaal bestuur voorziet telkens logistieke ondersteuning voor de huis-aan-huisverkoop, maar beseft dat de huidige omstandigheden het minder evident maken om de plantjes aan de man te brengen. “De opbrengst voor Kom op tegen Kanker is dit jaar allicht minder, daarom wensen we deze actie graag ook financieel te ondersteunen. De rusthuisbewoners hebben het in deze crisis niet makkelijk. Door hen een plantje te schenken, willen we aangeven dat we dat goed beseffen en steken we hen een hart onder de riem. Het is een eenvoudig gebaar, maar we hopen dat het hun kamer wat kan opfleuren.” Samana Centrum schenkt een plantje aan de eigen leden, het lokaal bestuur voorziet een azalea voor de andere rusthuisbewoners. In totaal gaat het om 281 plantjes en 1.967 euro extra op de rekening van Kom op tegen Kanker.