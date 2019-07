Lokaal bestuur beloont trouwe marktbezoekers met duurzame ‘Berlaarzak’ Antoon Verbeeck

03 juli 2019

14u22 1 Berlaar Bezoekers van de wekelijkse woensdagmarkt in Berlaar kunnen vanaf vandaag sparen voor een herbruikbare Berlaarzak. Met de actie, die nog loopt tot 28 augustus, wil het lokaal bestuur niet alleen de markt promoten, maar deelnemers ook bewust maken van duurzame boodschapalternatieven.

“Met de actie willen we iedereen aanmoedigen om naar de wekelijkse markt te komen”, verduidelijkt schepen van Lokale Economie Suzy Put (CD&V). “Wie onze lokale economie steunt, wordt beloond. Maar tegelijk willen we de inwoners ook laten beseffen dat er duurzame alternatieven zijn om boodschappen te doen. We hopen zoveel mogelijk inwoners te stimuleren om plastic verder te bannen en gebruik te maken van herbruikbare winkelzakken.” Wie in de zomermaanden juli en augustus de wekelijkse woensdagmarkt bezoekt, kan sparen voor een unieke juten winkelzak. Elke aankoop die je tussen woensdag 3 juli en woensdag 28 augustus doet bij een van de vaste marktkramers, levert een stempel op. Wanneer een spaarkaart tien stempels telt, kan je deze aan het onthaal van het gemeentehuis inruilen voor een Berlaarse marktzak. Er zijn een 500-tal zakken beschikbaar en op is op.