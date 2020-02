Leerlingen- en leraarsconcert muziekacademie in refter De Stap Antoon Verbeeck

10 februari 2020

12u59 0

De Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans afdeling Berlaar organiseert op zondag 16 februari het jaarlijkse leerlingen- en leraarsconcert. Iedereen is om 10.30 uur welkom in de refter van gemeentelijke basisschool De Stap in de Pastorijstraat. Leerlingen en leerkrachten brengen tijdens het concert diverse muziekstukken. De toegang is gratis.