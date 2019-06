Landelijke Gilde Berlaar zoekt Heikants plekje voor zitbank



Antoon Verbeeck

17 juni 2019

11u00 1 Berlaar Landelijke Gilde Berlaar neemt net als de vorige jaren opnieuw deel aan de actie ‘Bank zoekt plek’. Dit jaar gaan ze op zoek naar de ideale locatie voor een zitbank in Berlaar-Heikant.

Met de campagne ‘Bank zoekt plek’ wil Landelijke Gilden banken plaatsen in alle Vlaamse dorpen. Tegen 2020 willen ze in meer dan 100 Vlaamse dorpen zichtbaar aanwezig zijn met een zitbank. “Ook Berlaar kan daarbij niet ontbreken”, verduidelijkt voorzitter van de Berlaarse Landelijke Gilde Willy Beullens. “Een zitbank op de juiste locatie verhoogt de leefbaarheid in een landelijk dorp. Wij zorgen voor de bank, maar we laten de inwoners zelf bepalen waar ze komt.”

In 2017 werd de Molenlei uitgekozen, in 2018 gemeentelijke basisschool De Stap. In 2019 wil Landelijke Gilden tonen dat het ook in Berlaar-Heikant goed zit. “We stellen zelf al drie mogelijke locaties voor, namelijk aan de Gemeentelijke Basisschool in Berlaar-Heikant, in de Smidstraat op de splitsing met Gangelberg en op de hoek van Melkouwensteenweg en de Heimolenstraat. Bewoners kunnen zelf nieuwe plaatsen toevoegen, maar de plekken moeten zich wel op het openbaar domein in Berlaar-Heikant bevinden”, besluit projectcoördinator Wim Ceulemans.

Inwoners kunnen van 15 juni tot 15 juli stemmen op hun favoriete plekje en kunnen zelf ook nog plaatsen toevoegen. Stemmen via www.bankzoektplek.be