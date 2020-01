Kiosk op Berlaars dorpsplein wordt grondig gerestaureerd Antoon Verbeeck

29 januari 2020

20u32 0

De kiosk op het dorpsplein in Berlaar wordt vanaf volgende week onder handen genomen. Een gespecialiseerde restauratiefirma zal er onder meer het dak, het metselwerk en de elektriciteit grondig restaureren. “Onze kiosk is een begrip in de gemeente”, verduidelijkt schepen van Patrimonium en Openbare Werken Jan Hendrickx (N-VA). “Dat merken we ook aan het aantal inwoners dat het monument als decor voor (trouw)foto’s willen gebruiken. Het bouwwerk neemt ook een prominente plaats in bij de verschillende evenementen die tijdens het jaar op het dorpsplein plaatsvinden. We willen deze blikvanger op het plein daarom graag een behoorlijke opsmukbeurt geven.” De kiosk wordt de komende maanden van dak tot voet aangepakt. “We vernieuwen het metselwerk en de elektriciteit, herstellen het arduinwerk en zullen ook het houtwerk opnieuw schilderen. Maar we houden ook rekening met de evenementen die er gebruik van maken. De drie ijzeren balustrades worden licht aangepast zodat we ze eenvoudiger kunnen wegnemen en terug plaatsen. Tot slot zullen we ook de lier bovenaan weer vergulden.” De totale kostprijs van de restauratie bedraagt ongeveer 92 000 euro. De vernieuwde kiosk zal in mei klaar zijn.