Kerstmarkt met kerstshopping in hartje Berlaar

19 december 2019



Het lokaal bestuur van Berlaar organiseert op vrijdag 20 december voor de vierde keer een kerstshopping met kerstmarkt in het centrum. Op en rond het dorpsplein stellen 50 verenigingen en handelaars van buiten het centrum een kraam op. Twintig winkels in de dorpskern houden hun zaak die avond wat langer open. Het lokaal bestuurvoorziet randanimatie en de Zelfstandige Ondernemers Berlaar nodigen de Kerstman uit. “Om alles veilig te doen verlopen, wordt het centrum van Berlaar van 13 tot 3 uur verkeersvrij gemaakt. Smidstraat en Legrellestraat worden afgesloten ter hoogte van de Markt, de Dorpsstraat ter hoogte van de Daalstraat. De Markt zelf wordt afgesloten tot het kruispunt met de Itegembaan. Er zijn fietsenparkings voorzien in de Smidstraat, de Daalstraat, de Legrellestraat en op de parkeerstrook aan de ING-bank. Voor wagens zijn er parkeermogelijkheden op de reglementaire plaatsen in de omliggende straten. In het begin van de Daalstraat zijn extra mindervalidenparkings voorzien”, deelt de gemeente mee.