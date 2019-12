Kasteel Berlaarhof is klaar voor verbouwing naar zorgwoning: “Zorgkoppel voor tien inwonenden hebben we al gevonden” Antoon Verbeeck

04 december 2019

17u56 0 Berlaar In kasteel Berlaarhof in de Pastorijstraat worden vanavond de bouwplannen van de organisatie VillaVip uit de doeken gedaan. Berlaarhof wordt binnen enkele jaren de nieuwe thuisstek van tien personen met een beperking, die kunnen rekenen op een inwonend zorgkoppel. De bouwwerken zouden eind volgend jaar klaar moeten zijn.

VillaVip is een organisatie die sinds enkele jaren kleinschalige hedendaagse woningen voor personen met een beperking realiseert in Vlaanderen. Een VillaVip-woning is een woonvorm waar tien volwassenen met een beperking samenwonen met een zorgkoppel. Na verschillende projecten in Oost-Vlaanderen streek de organisatie begin dit jaar neer in het kasteel Berlaarhof, wat meteen het eerste Antwerpse project wordt. Vanavond konden geïnteresseerden de bouwplannen bekijken. “Vandaag is het officiële startschot van de werken. We starten nu met de voorbereidende werken voor de afbraakwerken, die begin volgend jaar starten. Aangezien het pand veel karakter heeft, gaan we deze werken beperkt houden. We willen niet dat de charme van het kasteel verdwijnt”, zegt Sandra Verswalm, werfopvolger van het project.

Eerste verbouwing

“Voor VillaVip is het meteen de eerste verbouwing. De vorige projecten waren allemaal nieuwbouw. Toch zullen de bewoners hier beschikken over een grotere kamer dan in een van onze nieuwe gebouwen. We zijn heel tevreden dat we in een locatie als deze aan de slag kunnen gaan. Het wordt een van de mooiste projecten van VillaVip”, klinkt het. “Hier en daar hebben we al een plankje opengebroken om de structuur van het kasteel beter te leren kennen. Uiteraard willen we voor zo weinig mogelijk verrassingen komen te staan. Hier en daar maken we een nieuwe indeling van ruimtes, maar grotendeels worden de huidige kamers behouden. Er wordt ook een lift in het kasteel geïnstalleerd en de omgeving wordt toegankelijker gemaakt.”

Hier en daar maken we een nieuwe indeling

Zorgkoppel gevonden

De bouwwerken zouden eind 2020 afgerond zijn. Vanaf dan kunnen de inwoners stelselmatig naar Berlaar verhuizen. “Het zorgkoppel dat hier in Berlaar komt wonen, ligt al vast. Meteen na de bekendmaking van VillaVip in Berlaar werden we gecontacteerd door een gezin van vier dat geïnteresseerd was om hier te komen wonen en de inwoners mee te begeleiden. Het koppel heeft ervaring in de zorgsector en zal zodra het kasteel bewoonbaar is verhuizen. Voor geïnteresseerde kandidaat-bewoners en hun familie volgt er nog een campagne”, aldus Liesbeth Dedecker van VillaVip. Met de verbouwing van kasteel Berlaarhof naar een VillaVip-woning zou een bedrag van 1,2 miljoen euro gemoeid zijn. Voor meer info over het zorgproject in kasteel Berlaarhof surf je naar www.villavip.be/berlaar.