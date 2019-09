Kartel BHG kaart veiligheid tijdens rommelmarkt aan Doelvelden aan Antoon Verbeeck

18 september 2019

15u31

Volgens oppositiefractie kartel BHG schort er iets aan de veiligheid op de populaire rommelmarkt aan Doelvelden. Verkopers die niet staan waar ze horen te staan, wildparkeren en het niet vrijhouden van de doorgang voor de veiligheidsdiensten blijven ontoereikend, klinkt het. “Het is uitgegroeid tot een grote rommelmarkt, met de nodige problemen. Qua veiligheid lijkt daar niet alles op punt te staan. In oktober is het weer zover. Wij vragen ons af of de gemeente iets kan doen of al gedaan heeft”, sprak gemeenteraadslid Lies Ceulemans tijdens de laatste raadszitting. Voor de nieuwste editie van de rommelmarkt, op 5 oktober, plant het lokaal een veiligheidsoverleg. “De organisatoren moeten betere afspraken maken met de deelnemers. Wij zijn niet verantwoordelijk, dat is SK Rita Berlaar. Het zijn zij die samen met de organisatoren, mensen uit het Kesselse, de nodige maatregelen moeten nemen. Wat mij vooral ergert, is het niet respecteren van veiligheidsmaatregelen. Als je niet toekijkt dan parkeert men overal, wat voor last zorgt in de buurt. Het is alleszins niet de bedoeling dat politie er de hele dag gaat waken.”