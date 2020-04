Kardinaal Cardijnplein zit in nieuw jasje: “Nu meer een ontmoetingsplaats voor bewoners van de Hei” Antoon Verbeeck

24 april 2020

In Berlaar-Heikant werd vandaag het vernieuwde Kardinaal Cardijnplein geopend. Het plein, dat in juli de vaste plek is van de kermiskramen tijdens Heikermis en parkeermogelijkheden biedt, kreeg een nieuw jasje met onder andere banken en tafels. “Het Kardinaal Cardijnplein werd omgevormd naar een meer leefbaar plein”, verduidelijkt schepen van Openbare Werken Jan Hendrickx (N-VA). “Dat wil zeggen dat we het niet alleen grondig opgefrist hebben, maar ook ruimte hebben voorzien voor tafels, zitbanken en groene accenten. Het plein kan zo nog meer een ontmoetingsplaats worden voor de bewoners van de Hei. Bij de heraanleg sneuvelden er een tiental parkeerplaatsen. Maar automobilisten kunnen nu wel terecht op enkele nieuwe parkeerplaatsen in de Melkouwensteenweg, op wandelafstand van het plein. Op het plein zelf blijven er 41 parkeerplaatsen over, waarvan er ook één werd uitgerust met een laadpaal voor elektrische wagens.”