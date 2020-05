Jongste gemeenteraadslid van Berlaar Brend Van Ransbeeck (Groen) nu ook de benjamin van de provincieraad: “Wil generatiegenoten vertegenwoordigen” Antoon Verbeeck

28 mei 2020

09u49 0 Berlaar Gemeenteraadslid in Berlaar Brend Van Ransbeeck (23) legt vandaag de eed af voor Groen als jongste provincieraadslid van Antwerpen.

De masterstudent Politieke Communicatie aan de UAntwerpen was eerder voorzitter van Jong Groen Pallieterland (Lier, Heist-op-den-Berg, Nijlen en Berlaar) en werd in oktober 2018 verkozen in de gemeenteraad van Berlaar vanop plaats 3. Sinds januari 2019 is hij er het jongste raadslid. Vanop de tweede plaats voor de provincieraadsverkiezingen in arrondissement Mechelen-Lier werd hij eerste opvolger, waardoor hij nu de Mechelse Rina Rabau opvolgt. “Ik wil mijn generatiegenoten vertegenwoordigen in de provincieraad. We zijn een jaar na de verkiezingen, we zitten nog steeds zonder regering en steeds meer Belgen worden cynisch tegenover politiek. Mijn leeftijdsgenoten voelen zich niet vertegenwoordigd door politici. Als jonge politicus heb ik de keuze gemaakt om dat gevoel in motivatie om te zetten en zelf mijn steentje bij te dragen. Als vertegenwoordiger van jonge mensen zal ik mijn stempel drukken op het provinciaal niveau waar mogelijk”, vertelt Van Ransbeeck.

Digitaal

Zijn familieleden en vrienden zullen vanmiddag de eedaflegging digitaal volgen. “Normaal moest de eedaflegging in maart al doorgegaan zijn, maar door de uitbraak van het coronavirus is dit moment uiteraard uitgesteld. Mijn familie en vrienden heb ik niet uitgenodigd waardoor de publieksbanken waarschijnlijk leeg zullen zijn. Ook het feestje achteraf zal nog even op zich moeten wachten. Veiligheid en gezondheid boven alles.” Van Ransbeeck blijft naast provincieraadslid ook nog steeds actief als gemeenteraadslid in zijn thuisgemeente.