Jongeren die Mechelse apothekers terroriseerden nu ook gelinkt aan inbraakpoging in Berlaarse apotheek TVDZM

30 oktober 2019

13u38 0 Berlaar Speurders van de politiezone Berlaar-Nijlen hebben twee jongeren kunnen identificeren van een inbraakpoging in apotheek ‘Healthcorner’ in de Stationsstraat in Berlaar. De twee zijn geen onbekenden voor het gerecht. In september van dit jaar werden ze nog voor een reeks overvallen in Mechelen veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar, waarvan de helft met uitstel.

De inbraakpoging in Berlaar dateert vanuit dezelfde periode als de overvallen in het Mechelse. “In de nacht van 20 of 21 februari probeerden de twee eerst via een smoes voorbij de nachtdeur van de apotheek te geraken. Toen dat niet lukte, werd de inkomdeur geforceerd”, licht Kris Jacobs van de politiezone Berlaar-Nijlen toe. Bij het forceren van de inkomdeur wekten de twee de zaakvoerster van de apotheek. Toen zij poolshoogte ging nemen, sloegen ze op de vlucht.

De twee verdachten bleven lange tijd uit het vizier van de politie. Meer dan een half jaar later vielen de puzzelstukjes in elkaar. De rechercheurs konden twee jongeren identificeren. Het zou gaan om negentienjarige Amer E. en Ayoub C. (20). De jonge Mechelaars zijn geen onbekenden voor het gerecht. De twee kregen eind september 2019 celstraffen van vijf jaar waarvan de helft met uitstel opgelegd. Het duo werd toen de rechtbank schuldig bevonden voor een hele reeks overvallen.

Bij die overvallen viseerden ze onder meer bakkerij Brood & Banket in de Hoogstraat, een elektrozaak, een apotheek langs de Hombeeksesteenweg en gingen ze tot slot ook vier keer langs bij apotheek Multipharma op de Battelsesteenweg. Dankzij een getuige kon de politie hen toen na anderhalve maand arresteren. Dit terwijl ze van plan waren om een supermarkt te overvallen. “Het onderzoek van de inbraak op de Berlaarse apotheek wordt nu verdergezet. Intussen verblijven de twee opnieuw in de cel”, besluit Jacobs.