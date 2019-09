Jeugdhuis Den Bokal heeft vervanger voor gestolen dj-installatie Antoon Verbeeck

12 september 2019

Jeugdhuis Den Bokal in Berlaar kan opnieuw over een dj-installatie beschikken. In mei werd de installatie van het jeugdhuis gejat. Een crowdfunding en een gulle schenker brachten voldoende geld in het laatje om een nieuw exemplaar te kunnen kopen. “Met de crowdfunding via internet hoopten we zo’n 900 euro in te zamelen, het bedrag dat we destijds hebben betaald voor onze installatie. Dankzij het crowdfunding-platform GoFundMe en Gerry De Laet, een Berlaarse handelaar van dj-installaties, werd het 1.000 euro, voldoende om een nieuwe installatie te kopen”, vertelt Alex Balus van Den Bokal. Het jeugdhuis moet de installatie nog installeren. Waar het wel al over kan beschikken is een alarmsysteem. “De gemeente heeft uit het verleden geleerd en aan ons lokaal een alarmsysteem met bewegingsdetectoren geïnstalleerd. Ondertussen weten we ook wie de diefstal op zijn geweten heeft. Blijkbaar ging het om een duo dat uit een twintigtal jeugdhuizen spullen heeft gestolen. Het waren geen vaste klanten van Den Bokal.”