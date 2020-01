IGEMO zoekt vrijwilligers om warmtescans van woningen te maken Wannes Vansina

17 januari 2020

18u29 0 Berlaar Intercommunale IGEMO is op zoek naar vrijwilligers die thermografische scans willen maken van woningen. Deze worden gebruikt om het warmteverlies van woningen in kaart te brengen.

“De afgelopen jaren heeft IGEMO, via thermografie, heel wat wijken ‘doorgelicht’. Honderden mensen kregen een persoonlijke woningscan met bijhorend advies. De populariteit van deze methode stijgt enorm. Omdat IGEMO deze dienst gratis wil blijven aanbieden, zijn we op zoek naar enthousiaste woningscanners”, verklaart de intercommunale.

Kandidaten dienen in Berlaar, Bornem, Duffel, Puurs-Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver of Willebroek te wonen en zich in de wintermaanden enkele voormiddagen te kunnen vrijmaken. Ze krijgen een opleiding.

