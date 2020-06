HLN-poll: wat moet er met wolf Billy gebeuren? Antoon Verbeeck

Wolf Billy verblijft nu al langer dan een week in onze regio. Het dier werd dit weekend opnieuw opgemerkt in Berlaar, waar hij eerder al een koe en schapen doodde. Ook in Duffel, Lier en Grobbendonk ging Billy al over de vloer. Dat hij het hier goed heeft, is duidelijk, maar heeft hij hier ook een toekomst? Ondertussen zijn de meningen verdeeld op sociale media: van een gevaar voor kinderen tot een natuurfenomeen dat we moeten koesteren. Maar wat moet er volgens jullie met wolf Billy gebeuren?

Poll Nu blijkt dat wolf Billy het goed heeft in onze regio: wat moet er met het dier gebeuren? Laat wolf Billy met rust. Het zijn de mensen die zich moeten aanpassen.

Verdoven en verplaatsen naar een andere regio, beschermde diersoort of niet.

