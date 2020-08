Heraanleg Pastorijstraat gaat volgende fase in Kristof De Cnodder

24 augustus 2020

19u09 0 Berlaar De wegenwerken in de Berlaarse Pastorijstraat gaan deze week een volgende fase in. Tussen de Markt en de vrije basisschool zal de rijbaan een nieuwe betonverharding krijgen.

De grondige heraanleg van de Pastorijstraat is al enige tijd bezig. Nu krijgt de rijweg in de onmiddellijke omgeving van de kerk alvast wat vorm, want de door de gemeente aangestelde aannemer start met het aanbrengen van betonverharding. Die werken zullen drie tot vier dagen duren, afhankelijk van de weersomstandigheden.

“Nadien moet de betonlaag voldoende tijd krijgen om uit te harden”, vult schepen van Openbare Werken Jan Hendrickx (N-VA) aan. “We sluiten de werfzone daarom goed af. Fietsers en voetgangers moeten minstens drie dagen wachten vooraleer ze de weg opnieuw mogen betreden, ander verkeer zeker vier weken. De uitgetekende omleidingen blijven dus nog even van kracht.”

Het einde van de gehele heraanleg is voorzien in de loop van 2021.