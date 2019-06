Heilig Hart van Maria engageert zich voor Rode Neuzen Dag Antoon Verbeeck

21 juni 2019

10u47 0 Berlaar Heilig Hart van Maria Berlaar engageert zich dit jaar voor Rode Neuzen Dag. Het is de eerste keer dat het secundaire school acties op poten zet voor het initiatief.

“We zouden normaal een wafelverkoop gaan doen waaraan alle leerlingen van onze school gaan meewerken. Met deze opbrengsten mogen we dan , als Rodeneuzenschool, zelf gaan investeren in projecten binnen onze school in functie van de leerlingen. Wij denken al aan een babbelboom, maar evenzeer een stille ruimte of rustcaravan of dergelijke. Daar zijn we allemaal nog niet zo goed uit”, zegt Stefanie Darmont van Heilig Hart van Maria Berlaar. “We willen meer vertrekken vanuit de leefwereld van de jongeren en de noden die er zijn naar onze jongeren toe. Dit goede doel past perfect binnen onze studierichting Maatschappij & Welzijn en zo is het idee gegroeid om daar zelf een project van te maken. Elke school komt met jongeren in contact die psychische problemen hebben. Het is dan ook belangrijk dat je als school een goed opvangnet hebt, zodat je deze jongeren kan steunen.”