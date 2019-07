Heikermis moet het zonder kermiskoers doen: “Kost te veel energie, tijd en geld” Antoon Verbeeck

10 juli 2019

13u36 1 Berlaar De combinatie koers en Heikermis, dat op vrijdag van start gaat in hartje Berlaar-Heikant, is niet meer. Organisatie van de wielerwedstrijd Heikant Sportief is stopgezet en dat betekent ook het einde van de zaterdagkoers. “Heikermis zonder een koers is geen Heikermis, hoor ik vaak. Maar vraag je aan diezelfde mensen om mee te helpen dan blijft het stil”, aldus voormalig organisator Werner Bruyns.

De stopzetting heeft volgens Bruyns verschillende redenen. “Heikant Sportief is in principe een supportersclub voor mijn zonen Lennerd en Lotar. Lennerd heeft eind vorig seizoen de fiets aan de haak gehangen, Lotar deed dat eerder al. Heikant Sportief werd daarom opgedoekt. Het is ook telkens een hele klus om vrijwilligers bij elkaar te krijgen voor de organisatie van de koers. Van bijvoorbeeld seingevers, een uitstervend ras, hebben we er een veertigtal nodig”, legt Bruyns uit. “De belangrijkste reden dat het voor ons stopt is echter de houding en kostenstructuur van de wielerbond. Je wordt verplicht om een organisatievergunning aan te schaffen en om lid te worden van de bond, en dat kost allemaal centen. Dan wordt het organiseren van één koers wel heel duur.”

‘Bedankt vrijwilligers’

“Op het gebied van sponsoring van de lokale middenstand mogen we zeker niet klagen en ook de gemeente heeft altijd goed meegewerkt op logistiek vlak. Alleen hadden subsidies voor onze koers het ons wel een stuk makkelijker gemaakt. Zoals ik al zei, was Heist Sportief een supportersclub voor mijn kinderen. Ik vond het deontologisch verkeerd om dan onder de term sportclub geld te gaan vragen bij de gemeente.” Werner wijst ook op de hoeveelheid tijd en energie dat het opzetten van de koers in beslag nam. “De laatste jaren zaten er drie mensen in de organisatie: ikzelf, mijn echtgenote en de oudste zoon. Heikermis zonder een koers is geen Heikermis, hoor ik nu vaak. Maar vraag je aan diezelfde mensen om mee te helpen dan blijft het stil. Ik ga het zeker en vast missen en als er mensen zijn die de draad willen oppikken, wil ik mij zeker opnieuw inzetten. Maar de koers alleen met mijn zoon en vrouw organiseren is te zwaar om dragen. Bij deze wil ik alle trouwe vrijwilligers van de koers bedanken voor hun jarenlange inzet.”

Kermis volzet

Uit de kermiskoers wordt dan wel de stekker uitgetrokken, de kermis zelf is nog springlevend. “Dit jaar staan er 28 kermisattracties op het plein, het maximumaantal. Voor dit jaar is er trouwens nog geen nieuwe schikking van de kermiskramen nodig. Volgend jaar, wanneer de werken aan het plein zijn gestart, zal dat wel het geval zijn”, zegt gemeentelijk plaatser van de kermissen Nadia Hendrickx. “De vele bekende mosseltenten zijn opnieuw van de partij en dit jaar zijn er ook twee nieuwkomers. Broodjeszaak Broodjes Emma viert haar tiende verjaardag op de kermis en Gust Royal komt ijsjes scheppen.”

25 ton mosselen

De opbouw van de kermis start op donderdag, vandaag namen al enkele verenigingen en handelaars de tijd om hun tent op te zetten. “Wees maar zeker dat er hier toch zo’n 25 ton aan mosselen zal gegeten worden. Dat doen weinig kermissen ons na”, vertelt Johan Van Nuffel van de grote danstent. “Het is jammer dat er geen koers meer is, dat is toch alweer een traditie die verdwijnt. Maar met of zonder, ambiance zal er zeker zijn.”