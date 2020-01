Handelaars Kardinaal Cardijnplein zijn voorstander van heraanleg: “Wegdek was in geen al te beste staat meer” Frituur voorziet privéparking en ook bakkerij is voorlopig bereikbaar Antoon Verbeeck

07 januari 2020

17u46 0 Berlaar In Berlaar-Heikant wordt sinds maandag het Kardinaal Cardijnplein onder handen genomen. Het lokaal bestuur wil van het plein een ontmoetingsplaats maken en de parkeerfunctie behouden. Hoewel de zelfstandigen aan het Kardinaal Cardijnplein het tot mei zonder parking op het plein moeten stellen, vinden ook zij dat er nood is aan verandering.

“De werken op het Kardinaal Cardijnplein zouden volgens de planning tot 1 mei 2020 duren. In eerste instantie zouden de werken in twee fases verlopen, maar in samenspraak met de aannemer verlopen alle werken in één fase”, vertelt schepen van Openbare Werken Jan Hendrickx (N-VA). De oude kasseien van het Kardinaal Cardijnplein worden eerst allemaal weggehaald en vervolgens afgezaagd. Dezelfde kasseien worden nadien als nieuw wegdek aangelegd. “Het zal een drietal weken duren om de kasseien te laten verharden. In die periode is het belangrijk dat er geen enkele wagen het plein oprijdt. We willen van het Kardinaal Cardijnplein een drempelvrij plein maken, een ontmoetingsplaats in het dorp. Daarbij zullen er wel een aantal parkeerplaatsen sneuvelen, maar aan de Melkhouwensesteenweg werd recent een nieuwe parkeerstrook aangelegd waar je op wandelafstand van het dorp je wagen kan parkeren. In totaal zullen er op het plein 41 parkeerplaatsen komen. We voorzien ook laadpalen en een zone voor ambulante handel.”

“Klanten kunnen voorlopig nog tot aan onze deur rijden”, vertelt Els Heylen van Patisserie Matthijs. “Op maandag zijn we heel voorzichtig geweest met het vullen van de winkel, om op het einde van de dag met niet te veel overschot te zitten. Maar uiteindelijk moesten we hem toch nog aanvullen. Ook vandaag kregen we een melding dat de broden zo goed als op waren. Tot nu toe vinden de mensen dus nog steeds hun weg naar onze zaak. Hopelijk blijft dat ook zo.” Volgens Els kon het plein wel een opfrisbeurt gebruiken. “Het plein zag er wat oubollig uit en het kan zeker geen kwaad dat ze het opknappen en vergroenen. Er werd ons ook beloofd dat we op het vernieuwde plein nog steeds ons terras kunnen plaatsen en dat het er ook mag blijven staan tijdens de jaarlijkse kermis. We zitten nu wel tussen de werken, maar uiteindelijk zouden we er wel beter van moeten worden.”

Privéparking voor frituur

“Het wegdek van het plein was niet in al te beste staat meer en hier en daar zag je een put. Het klopt dat het ook een modernere uitstraling mag krijgen. Het nieuwe plein zou 14 parkeerplaatsen minder tellen dan het vorige, maar ik denk niet dat dat echt voelbaar gaat zijn. Sommige plaatsen werden toch al ingenomen door kramen”, reageert Bob Mermans van frituur De Balderhei. “Tijdens de werken kunnen onze klanten hun wagen kwijt op een parking achter Drukman, aan de overkant van de straat. Het gaat om een privéparking die exclusief voor onze klanten is tijdens hun bezoek aan onze zaak. Het is niet de bedoeling dat het er de hele dag vol met wagen staat. Met het oog op de werken, zijn we ook met online bestellen via debalderhei.be gestart, zodat klanten op een minuutje of zelfs minder binnen en buiten zijn.”