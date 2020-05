Groen wil regenboogzebrapad in Berlaar: “Signaal geven dat discriminatie onaanvaardbaar is” Antoon Verbeeck

11 mei 2020

12u32 0 Berlaar Brend Van Ransbeeck, gemeenteraadslid van oppositiepartij Groen Berlaar, wil een regenboogzebrapad in Berlaar laten aanleggen. Op zondag 17 mei vindt de jaarlijkse Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie plaats, een dag waarop extra aandacht wordt gevraagd voor holebi- en transgenderrechten.

“Berlaar hangt reeds verschillende jaren de regenboogvlag uit aan het Marktplein, maar Groen wil nog een stapje verder gaan. Het wordt tijd dat we als solidaire gemeente dit signaal ook permanent in het straatbeeld brengen,” zegt Van Ransbeeck, 23 jaar en zoon van twee moeders. “Mijn ouders hebben het niet altijd gemakkelijk gehad sinds ze uit de kast gekomen zijn: tegen de stroom en sociale druk in hebben zij er alles aan gedaan om gelukkig te zijn en mijn broers en ik op de wereld te zetten. Gelukkig is de samenleving op vlak van holebirechten positief geëvolueerd, maar er blijft werk aan de winkel. Als gemeente moeten we het signaal geven dat elke vorm van discriminatie tegenover een individu om welke reden dan ook onaanvaardbaar is.”

Schoolomgeving

Het raadslid stelt voor om het kleurrijke zebrapad in een schoolomgeving aan te brengen. “Bijvoorbeeld in de Pastorijstraat, wanneer de werken binnenkort volledig afgerond zijn. Het is belangrijk dat dit thema ook in het onderwijs wordt besproken, want ik heb doorheen mijn schoolcarrière gemerkt dat er nog veel onwetendheid of foute stereotypen rond holebi’s bij leeftijdsgenoten bestonden.” Het voorstel zal door de Groen-fractie worden voorgelegd op de gemeenteraad van dinsdag 19 mei.