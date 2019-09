Groen wil dat gemeente werk maakt van veiliger kruispunt Smidstraat-N10 Antoon Verbeeck

03 september 2019

13u14 0 Berlaar Oppositiepartij Groen Berlaar voerde op maandagmorgen actie op het kruispunt Smidstraat-Aarschotsebaan (N10). Volgens raadslid Koen Kerremans is het verkeerspunt al vele jaren een doorn in het oog voor wie bezig is met verkeersveiligheid.

“Vandaag zijn er weer heel wat fietsende scholieren die een omweg moeten maken naar het centrum van Heikant waar een gecontroleerde oversteekplaats is. Zowat iedereen is het erover eens dat een aanpak van het gevaarlijke kruispunt voor iedereen een betere zaak is, zowel voor de fietsers als voor de automobilisten. We mogen niet vergeten dat op dit kruispunt al meerdere zware accidenten zijn gebeurd. Ook al is de Aarschotsebaan een gewestweg, wij vinden dat de Berlaarnaren lang genoeg gewacht hebben en dat de gemeente haar tanden moet laten zien. Talloze malen is dit onderwerp al aan bod gekomen in de verkeerscommissie. Er werd in het verleden al consensus bereikt over het plaatsen van verkeerslichten. Waarom voert men dat dan niet uit?” Dat er wel degelijk plannen zijn om het kruispunt aan te pakken, wordt bevestigd door het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV). “De plannen kaderen binnen fietspaden-verhaal van de N10. Het kruispunt wordt compacter gemaakt en er komen veiligere fietsoversteekplaatsen met lichten. De planning hangt af van de onteigeningen voor de komst van de nieuwe fietspaden”, klinkt het bij AWV.

“De baan valt als gewestweg onder de bevoegdheid van AWV. Eventuele maatregelen die de verkeerssituatie zouden verbeteren, kunnen dus niet door de gemeente doorgevoerd worden. Als gemeente hebben we ons wel geëngageerd om dit samen met AWV nauw op te volgen. Zij wensen hieraan mee te werken. Maar omdat het sowieso om ingrijpende maatregelen gaat, verkiezen ze een structurele oplossing die we bij de heraanleg van de fietspaden kunnen doorvoeren. We streven ernaar om het kruispunt in 2021 te kunnen aanpakken”, reageert mobiliteitsambtenaar Bert Schepers. “Intussen zetten we vooral in op alternatieve verbindingen, die minder druk en meer fietsvriendelijk zijn. Zoals bijvoorbeeld de trage weg tussen Heikanthof en Heikneuterhof. Daar kan je veilig oversteken richting Heidestraat. Via Leemputten en Sint-Rumoldusstraat kan je aan de school, waar een gemachtigd opzichter staat, ook oversteken richting Heistsebaan.”