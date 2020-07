Groen kritisch over organisatie zomerbar in centrum: “Een voorkeursbehandeling voor zomerbar, terwijl horeca net moet knokken” Antoon Verbeeck

24 juli 2020

20u12 0 Berlaar Oppositiepartij Groen Berlaar vindt het opmerkelijk dat de zomerbar BALder Zomer in hartje Berlaar toestemming heeft gekregen van het gemeentebestuur. Volgens Groen was er een gebrek aan inspraak en is de bar concurrentie voor de lokale horeca.

“We stellen vast dat de burgemeester de zomerbar een voorkeursbehandeling gegeven heeft,” zegt raadslid Brend Van Ransbeeck (Groen). “Uitbaters van cafés, restaurants en brasseries moeten knokken om met hun hoofd boven water te blijven, gezien de misgelopen inkomsten van de lockdown-periode. Horecazaken mogen tot op heden ook geen bijkomende activiteiten organiseren om hun verliezen te compenseren.” Zijn partijgenoot Koen Kerremans bekritiseert de manier waarop deze toestemming gegeven is aan de zomerbar. “Er was geen enkele vorm van overleg met de buurtbewoners, noch met de Berlaarse horecazaken en al helemaal niet met de gemeenteraad, zelfs niet met het schepencollege. Plots vernemen we via de pers dat er een zomerbar op poten gezet wordt. Dit is totaal onbegrijpelijk. We voelen ons als gemeenteraadslid volledig buitenspel gezet.”

“Grondig besproken”

“Omdat de voorbije maanden voor iedereen mentaal erg belastend waren, vinden we het een fijn idee om op die manier toch een dosis ontspanning te kunnen bieden. De algemene gezondheid blijft echter de hoogste prioriteit, daarom hebben we het voorstel de afgelopen weken grondig besproken met de organisator en de lokale politiezone. Nadat de organisator aangaf hoe hij het evenement veilig zou organiseren en het Covid Event Risk Model een positief advies afleverde, gaf ook het lokaal bestuur groen licht voor de zomerbar”, deelde burgemeester Walter Horemans (CD&V) eerder mee. “De zomerbar vindt gelukkig plaats in een voldoende groot terrein, maar een veilige organisatie vraagt heel wat extra inspanningen. Zo zal de zomerbar volgens de richtlijnen voor de horeca verlopen, wordt er een aparte in- en uitgang voorzien en geldt er een toegangs- en registratiecontrole.”

Extra raad?

Groen Berlaar is voorstander van een bijkomende gemeenteraad om met de meerderheid in debat te gaan. Bij Kartel GHB, net als Groen oppositie in Berlaar, zijn ze eveneens verbaasd. “Maar een bijkomende gemeenteraad zal het probleem niet oplossen. Wij gaan er vanuit dat de gemeente de voorwaarden die we tijdens de laatste gemeenteraad hebben goedgekeurd heeft gebruikt als leidraad voor deze beslissing: overleg met de politie, gebruik van de checklists opgesteld door de federale overheid en de andere voorwaarden voor het organiseren van evenementen in Berlaar. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat andere acties sneller tot een beter resultaat zullen leiden”, aldus fractievoorzitter van Kartel BHG Giel Van de Zande. Groen zegt ontgoocheld te zijn in hun politieke collega’s en zal alle opmerkingen, voorstellen, suggesties, klachten van de lokale horeca oplijsten en op de eerstvolgende gemeenteraad, op 25 augustus, agenderen.