Groen Berlaar wil meer laadpalen voor elektrische wagens: “We hebben er nu maar twee in Berlaar” Antoon Verbeeck

20 januari 2020

10u40 0 Berlaar Oppositiepartij Groen Berlaar wil graag meer laadpalen voor elektrische wagens in Berlaar. Momenteel telt de gemeente twee laadpalen, maar dat is volgens Groen te weinig. “We bengelen hopeloos achterop”, klinkt het.

“Een van de weinige instrumenten die de gemeente heeft om het wagenpark mee te vergroenen, is om extra laadpalen voor elektrische wagens te plaatsen. Deze kunnen perfect opgelegd worden door de gemeente en geïntegreerd worden bij grote bouwprojecten,” stelt Koen Kerremans, gemeenteraadslid van Groen Berlaar. “Wij pleiten dus voor bijkomende laadpalen in onze kleine gemeente, want ook hier kunnen we een groot verschil maken. Berlaar heeft momenteel maar twee publieke laadpalen voor elektrische wagens. Die bevinden zich aan het station van Berlaar. Als we kijken naar omliggende gemeenten, dan doen die het toch een pak beter.” De partij zal op de gemeenteraad van 21 januari aan de meerderheid voorstellen om meer laadpalen te installeren.