Gewapende overval op fuif in Berlaar CVDP

22 september 2019

10u52 0 Berlaar Een fuif in Berlaar is zaterdagavond geëindigd met een gewapende overval.

Dat bevestigt de lokale politie van Berlaar-Nijlen aan Belga. Wat er precies gebeurde en of er slachtoffers vielen, is nog onduidelijk. De dader van de feiten is nog op de vlucht en wordt opgespoord.