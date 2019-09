Gewapende overval op fuif in Berlaar: vijf verdachten waaronder twee minderjarigen opgepakt CVDP EDT

22 september 2019

10u52

Bron: BELGA, eigen berichtgeving 60 Berlaar Een fuif in zaal Het Forum in Berlaar is zaterdagavond geëindigd met een gewapende overval. De daders konden zondagmiddag worden gevat, bevestigt burgemeester van Berlaar Walter Horemans (CD&V).

Twee gemaskerde mannen vielen in de nacht van zaterdag op zondag rond 3 uur binnen op de ‘Soultrain Danceparty’ in zaal Forum in de Dorpsstraat. Ze waren gewapend met een mes, en vroegen om het geld uit de kassa. Eén persoon liep in een schermutseling een kleine snijwonde op, verder raakte niemand gewond.

De daders sloegen daarop op de vlucht, de lokale politie ging massaal op zoek. Zondagmiddag konden de daders en drie andere kompanen worden gevat in een verdacht voertuig, dankzij de camerabeelden in politiezone Neteland. Het gaat om vijf verdachten, waaronder twee minderjarigen van 16 en 17 uit Kasterlee en Herentals. Zij worden voor de jeugdrechter geleid. De overige drie mannen, allen meerderjarig, zijn eveneens betrokken bij de feiten. Zij worden vandaag voor de onderzoeksrechter in Mechelen geleid.