Gemeenteraadslid Wellens (N-VA) dient klacht in nadat tientallen verkiezingsborden werden beklad Antoon Verbeeck

24 mei 2019

10u35 0 Berlaar Gemeenteraadslid van Berlaar Thomas Wellens (31 jaar) heeft klacht ingediend bij de politie nadat zo goed als al zijn affiches in zijn thuisgemeente zijn beklad.

Op een tiental locaties bracht een onbekende in de nacht van donderdag op vrijdag obscene woorden aan op de verkiezingsborden van Wellens. Het gaat om borden in onder andere de Pastorijstraat, Liersesteenweg, Molenlei, Gasbakstraat en Aarschotsebaan. “Blijkbaar had men het alleen op mijn verkiezingsborden gemunt. Borden van andere kandidaten die in de buurt stonden van die van mij, bleven onaangeroerd. Zeer persoonlijk dus”, reageert Wellens. “Het moet na 1 uur zijn gebeurd. Mensen die iets gezien hebben, mogen mij iets laten weten. Ik heb zelf geen idee van wie dit gedaan heeft. De politie is op de hoogte van de feiten. Morgenvroeg (zaterdag, red.) ga ik de affiches herstellen.”

Wellens is in Berlaar fractieleider van meerderheidspartij N-VA. Op kieszondag staat hij op de 21ste plaats voor het Vlaams Parlement.

