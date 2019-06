Gemeenteraadslid Rudy Nuyens (sp.a) wil geen speed pedelecs zien op fietspaden in bebouwde kom Antoon Verbeeck

19 juni 2019

14u57 0 Berlaar Gemeenteraadslid Rudy Nuyens is voorstander van een verbod van speed pedelecs op fietspaden binnen de Berlaarse bebouwde kom. De socialist, die in de gemeenteraad zetelt in het oppositiekartel BGH, heeft naar eigen zeggen niets tegen de snelle fietsen, maar vindt dat de elektrische fietsers in deze zone andere fietsers in gevaar kunnen brengen.

“Op wegen waar maximum 50 kilometers per uur of minder mag gereden worden, mogen ‘speed pedelecs-rijders’ kiezen of ze al dan niet over het fietspad rijden. sp.a Berlaar kiest toch voor veiligheid en ter bescherming van de gewone fietsers en andere zwakke weggebruikers stellen wij voor om in onze gemeente speed pedelecs te verbieden zich op de fietspaden te begeven binnen de bebouwde kom”, sprak het raadslid tijdens de raadszitting van dinsdagavond.

Schepen van Mobiliteit Jan Hendrickx (N-VA) stelt voor om het punt te agenderen om de mobiliteitscommissie van Berlaar. “Het is interessant te melden dat men mag kiezen en de bestuurder dus ook zelf kan en mag oordelen waar hij of zij fietst afhankelijk van zijn snelheid op dat moment en de specifieke situatie. Sommige bronnen, bijvoorbeeld de website van de Fietsersbond, spreken dat bestuurders van speed pedelecs tussen de 31 à 35 kilometers per uur rijden. Het is dus zeker niet zo dat ze, omdat ze een hoge snelheid aankunnen, ook deze hoge snelheid aanhouden. Sommige bestuurders, die mogelijk nog trager rijden, voelen zich soms ook veiliger op het fietspad, misschien is het interessant om hen deze keuze te blijven geven. Het lijkt voer voor discussie en ik stel dan ook voor om dit te agenderen op de commissie mobiliteit en openbare werken van september.”