Gemeente zoekt vrijwilligers voor het vangen van zwerfkatten Antoon Verbeeck

30 oktober 2019

15u25 0 Berlaar Het lokaal bestuur van Berlaar zoekt versterking voor het beleid rond zwerfkatten. Concreet zullen deze vrijwilligers instaan voor het vangen van de zwerfkatten.

“De gemeente Berlaar zet zich al jarenlang in om het aantal zwerfkatjes in de gemeente te beperken door middel van het zwerfkattenproject, waarbij de nadruk gelegd wordt op sterilisatie en castratie. Dit project wordt gedragen door vrijwillige kattenvangers en gebeurt in samenwerking met twee dierenartsen van Berlaar”, deelt het lokaal bestuur mee. “Wanneer er meldingen op de Milieudienst binnenkomen over zwerfkatjes, worden de vrijwilligers gecontacteerd. Zij gaan de katjes, al dan niet met een speciale vangkooi die ter beschikking wordt gesteld door het lokaal bestuur, ophalen en brengen ze naar de dierenarts. Daarna worden ze teruggezet op de plaats waar ze gevonden zijn, maar vaak worden ze in huis genomen door de burger die de melding plaatste. Er is een sterke nood aan vrijwilligers om dit project lopende te houden en de uitbreiding van het zwerfkattenbestand op een diervriendelijke manier tegen te gaan.”

Vrijwilligers kunnen zich melden via www.berlaar.be/vrijwilliger-worden.