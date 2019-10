Gemeente trakteert jeugdbewegingen op ontbijt Antoon Verbeeck

17 oktober 2019

Morgen trakteert het lokaal bestuur van Berlaar de leden van jeugdbewegingen op een gratis ontbijt. De traktatie kadert binnen de Dag van de Jeugdbeweging. “Op de Dag van de Jeugdbeweging vieren we traditioneel het engagement van duizenden jongeren die zich jaar in jaar uit inzetten om meer dan 250 000 kinderen en jongeren een jaar vol spel en plezier te bezorgen. Iedereen die in uniform naar buiten komt, kan van 7 tot 8.30 uur terecht op het dorpsplein in het centrum of aan de chirolokalen in Berlaar-Heikant”, klinkt het.