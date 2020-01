Gemeente maakt werk van extra laadpalen voor elektrische wagens Antoon Verbeeck

22 januari 2020

08u58 0

Het lokaal bestuur van Berlaar gaat

werk maken van de komst van laadpalen voor elektrische wagens.

Momenteel staan er in Berlaar twee laadpalen, allebei in de

stationsomgeving, maar van oppositiepartij Groen mogen dat er meer

zijn. De partij bracht het punt aan tijdens de laatste gemeenteraad.

“Aan het vernieuwde Kardinaal Cardijnplein in Berlaar-Heikant

komt er een laadpaal voor twee voertuigen. Daarnaast voorzien we een

laadpaal aan het nieuwe administratief centrum in de Schoolstraat,

dat nog gebouwd moet worden. Bij de heraanleg van de Markt zal er ook

een laadpaal worden geplaatst”, antwoordde Jan Hendrickx (N-VA),

schepen van Openbare Werken in Berlaar. De schepen gaf aan dat het

lokaal bestuur gaat onderzoeken of het bij grote bouwprojecten

projectontwikkelaars kan verplichten om laadpalen te plaatsen.

