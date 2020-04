Gemeente laat vijf leegstaande rijwoningen in Pastorijstraat slopen Kristof De Cnodder

15 april 2020

Berlaar Het gemeentebestuur van Berlaar laat naast jeugdhuis Den Bokal, in de Pastorijstraat, vijf oude en leegstaande rijwoningen afbreken. De sloop start op maandag 20 april.

“Het gaat om de huisnummers 25, 27, 29, 31 en 33”, vertelt Berlaars burgemeester Walter Horemans. “Die voormalige rijkswachterswoningen zijn in het bezit van de gemeente en staan al enige tijd leeg. Omdat we de gebouwen niet verder willen laten verloederen, hebben we besloten om ze af te breken. Het achterliggende gebouw voor het jeugdhuis blijft wel behouden en komt binnenkort dus in een open ruimte te liggen.”

Komende week maandag gaat een externe aannemer van start met de afbraak. De sloop kan gepaard gaan met lichte geluids- en stofoverlast. Tijdens de werken zal ook een deel van het fietspad worden ingenomen. Een definitieve toekomstige invulling heeft de gemeente Berlaar nog niet gegeven aan de site in kwestie.