Gemeente huldigt vrijwilligers Rode Kruis Berlaar Antoon Verbeeck

27 januari 2020

Het lokaal bestuur van Berlaar ontving op zaterdag 25 januari de vrijwilligers van Rode Kruis Berlaar in gemeentelijke basisschool De Stap. “Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de samenleving”, benadrukte burgemeester Walter Horemans. “Het Rode Kruis maakt hulpverlening toegankelijker en draagt zorg voor de kwetsbaren in onze maatschappij. Het geeft ons bovendien een veilig gevoel dat we steeds op Rode Kruis Berlaar kunnen rekenen.” Om hen te bedanken voor hun engagement, werden de vrijwilligers op een receptie gevierd met een attentie.