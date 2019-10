Gemeente bekijkt project rond delen van wagens Antoon Verbeeck

16 oktober 2019

09u21 0 Berlaar Het lokaal bestuur van Berlaar bekijkt wat er mogelijk is in de gemeente rond het delen van wagens. Het autodelen kwam ter sprake tijdens de gemeenteraadszitting van dinsdagavond, op aangeven van oppositiepartij Groen.

“Op een voorstel van Groen Berlaar om de twee wagens van de gemeente te delen met de burgers reageerde het bestuur enkele jaren geleden positief. Toch horen wij niets meer over autodelen in Berlaar, onder welke vorm dan ook. Dat betreuren wij sterk. Ook bij bouwprojecten van een zekere omvang vragen we met aandrang dat de gemeente autodelen oplegt in de bouwvoorschriften”, aldus raadslid Koen Kerremans. De gemeente zegt niet nee tegen autodelen en broedt op plannen. “Het station en de Markt lijken ons de interessantste plaatsen. Ondertussen zijn er 15 firma’s die autodelen aanbieden en wij willen die markt onderzoeken. Misschien dat er ook in de vervoersregio samen iets kan georganiseerd worden rond autodelen”, sprak burgervader Walter Horemans (CD&V). “Werklieden van de gemeente zijn zeker geen vragende partij voor autodelen, omdat het praktisch moeilijk te organiseren is. Wat bouwprojecten betreft: bij bepaalde projecten zullen we in de toekomst vragen om een aantal parkings minder te realiseren in ruil voor openbare plaatsen voor autodelen.”