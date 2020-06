Geen kermis- en mosselfestijn in Berlaar-Heikant: “Deur zo lang mogelijk op een kier gehouden, maar we moeten ze nu sluiten” Nationale Veiligheidsraad verbiedt kermissen tot eind juli Antoon Verbeeck

05 juni 2020

10u28 0 Berlaar Berlaar staat voor een zomer zonder Heikermis, dat werd na de nieuwe aankondigingen van de Nationale Veiligheidsraad duidelijk. Kermissen blijven verboden tot eind juli, net de maand waarin de mosseltenten en kermiskramen worden neergepoot langs de Aarschotsebaan (N10) in Berlaar-Heikant. Berlaar trok eerder al een streep door de woensdagavondconcerten in het centrum.

De Nationale Veiligheidsraad kondigde eerder deze week een nieuwe versoepeling van de coronamaatregelen aan. Horecazaken mogen vanaf volgende week weer open, maar kermissen blijven verboden tot eind juli. De jaarlijkse en populaire Heikermis in Berlaar-Heikant moet dus definitief een kruis trekken over een editie in 2020. “Heikermis is een belangrijk onderdeel van het sociale weefsel in Heikant”, verduidelijkt burgemeester Walter Horemans (CD&V). “We lieten de deur daarom zolang mogelijk op een kier om een eventuele beperkte, aangepaste versie van die kermis te kunnen laten plaatsvinden. We hielden er al rekening mee dat de kans erg klein was en vinden het heel erg dat we dit topevenement moeten annuleren, maar de raad maakte duidelijk dat we die deur moeten sluiten.”

Duwtje in de rug

In de tweede week van juli staan er dus heel uitzonderlijk geen mosseltenten en kermiskramen langs de Aarschotsebaan in Berlaar-Heikant. Net in het jaar waarin het Kardinaal Cardijnplein in hartje Heikant werd verfraaid. “Dit is niet alleen jammer voor de vele inwoners en bezoekers, maar ook voor de verenigingen en horecazaken. Heikermis blijft voor hen een belangrijke bron van inkomsten. Omdat het bruisende verenigingsleven een onmisbaar deel van onze gemeente is, willen we dat de komende maanden, net als de lokale economie, een duwtje in de rug geven. We werken de maatregelen die we nemen momenteel nog verder uit, maar ook onze verenigingen mogen dus op ondersteuning rekenen.”

Groot evenement

“Het is jammer natuurlijk, maar we zagen het al een beetje aankomen. Heikermis gaat door met zeven mosseltenten, waarvan in de onze alleen al 400 mensen kunnen zitten, het is nu eenmaal geen klein evenement. Integendeel, het is het grootste van Berlaar”, reageert Johan Van Nuffel van vzw Ambiance. “Met onze vzw staan we in september nog op de kermis van Berlaar. Hopelijk kunnen we dan naast friet met biefstuk ook nog mosselen serveren. Voor Heikermis hadden we alles al geregeld, maar het is wat het is. Het is ook een spijtige zaak dat we nu geen cheque kunnen overhandigen aan een goed doel.”

Woensdagconcerten

Dat er deze zomer geen festivals en massa-evenementen konden plaatsvinden, gaf de federale overheid eerder al mee. Ook de wekelijkse woensdagconcerten aan de kiosk in Berlaar-Centrum worden voor een jaar in de koelkast geplaatst. “We werkten daarvoor sinds vorig jaar samen met een nieuwe organisator. Heel jammer, want die was na de vorige zomer al meteen gestart met de nodige voorbereidingen. Ook hier kijken vele inwoners elk jaar naar uit, maar we begrijpen dat we geen risico’s kunnen nemen”, besluit de burgemeester.