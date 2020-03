Geen evenementen tussen april en juni: “We kunnen onze inspanningen beter gebruiken om samen door de crisis te komen" Tim Van Der Zeypen

29 maart 2020

14u30 0 Berlaar De gemeente Berlaar heeft beslist om alle evenementen tussen april en juni te annuleren door de huidige coronacrisis.

“Jammer maar de organisatie van die evenementen vraagt tijd en inspanningen en dat kunnen we beter gebruiken om ervoor te zorgen dat we samen door deze crisis komen”, stellen burgemeester Walter Horemans (CD&V) en schepen van evenementen Jan Hendrickx (N-VA).

Dit voorjaar zal er geen Sporteldag en Roefeldag worden georganiseerd. Ook het Avondfeest 2020 wordt geannuleerd.“Het Avondfeest is een gevestigde waarde waar heel Berlaar elk jaar naar uitkijkt. We bekijken nog of we bepaalde activiteiten kunnen uitstellen naar het najaar, maar dat is niet altijd mogelijk. Soms moet er noodgedwongen een jaartje worden overgeslagen”, zegt de Berlaarse burgemeester nog.

Wat met de zomer?

De gemeente nam deze beslissing na de nationale veiligheidsraad. “Niet enkel vraagt de organisatie van deze evenementen tijd en inspanning. Het lijkt ons bovendien niet verstandig om, zelfs als we de geldende maatregelen snel kunnen afbouwen, al grote groepen mensen samen te brengen”, besluit schepen Hendrickx.

Over de zomeractiviteiten werd nog geen beslissing genomen. De Daguitstap voor 55-plussers, die op 7 juli zou plaatsvinden, werd wel al geannuleerd.