Geboorteboom voor Berlaarse baby’s 2018 Antoon Verbeeck

12 juni 2019

08u31 0

Het lokaal bestuur van Berlaar wijdt op zondag een geboorteboom in. De boom wordt voorgesteld in het parkje ‘Den Hulst’ en dient als verwelkoming van alle Berlaarse kinderen die in 2018 werden geboren. Het afgelopen jaar zagen 93 Berlaarse baby’s het levenslicht. “Op de plaats van dit groenparkje vond je vroeger nog een gemeentelijke stortplaats. Nu symboliseert het als geen ander het ontstaan van nieuwe levenskansen”, deelt burgervader Walter Horemans (CD&V) mee. De geboorteboom voor 2018 wordt op zondag10.30 uur ingewijd in het geboorteparkje aan de hoek van de Legrellestraat en de Kesselsteenweg.