Fanfare bouwt nieuw lokaal langs Heistsebaan Antoon Verbeeck

10 januari 2020

Fanfare Willen Is Kunnen uit Berlaar-Heikant bouwt de komende maanden aan een nieuw lokaal langs de Heistsebaan. Op vrijdagnamiddag vond, in het bijzijn van een delegatie van het schepencollege, de eerstesteenlegging van het brouwproject plaats.

“Begin oktober werd onze oude thuisstek afgebroken. Het ging om een chalet die tot op de draad versleten was. Het dak was stuk, de raamprofielen rot en de vloer kwam naar omhoog. Het was tijd voor verandering”, zegt voorzitter van Willen Is Kunnen Ludo Winckelmans. In het nieuwe gebouw zal de fanfare beschikken over een zaal en een kleine lesruimte. “De nieuwbouw komt op dezelfde locatie als waar de chalet stond. Om gebruik te kunnen maken van de grond hebben we een erfpachtovereenkomst met de gemeente. We hopen na de zomer te kunnen verhuizen. Tot dan vinden we onderdak in Itegem.” De gemeente telde 100.000 euro neer voor het nieuwe fanfare lokaal, dat een totaal kostenplaatje van 250.000 euro exclusief btw heeft. De overige gelden zamelden de vereniging in tijdens verschillende activiteiten, zoals concerten en de mosseldagen van Heikermis. Willen Is Kunnen telt zo’n 50 muzikanten.