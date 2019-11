Eucharistieviering en optocht als herdenking Wapenstilstand Antoon Verbeeck

05 november 2019

Berlaar herdenkt op maandag 11 november Wapenstilstand met een plechtige eucharistieviering en een optocht naar het monument van de gesneuvelden op de Markt. De viering vindt om 10 uur plaats in de parochiezaal OC Ballaer in Berlaar. De gesneuvelden worden er herdacht en de viering wordt begeleid door de Berlaarse fanfares. Aansluitend op de viering vertrekken de aanwezigen, opnieuw onder begeleiding van de fanfares, in optocht naar het monument van de gesneuvelden op de Markt. Daar worden bloemenkransen neergelegd.