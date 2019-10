Eerste hondenlosloopweide komt aan Ebroek Antoon Verbeeck

16 oktober 2019

08u52 1 Berlaar De gemeenteraad gaf op dinsdagavond groen licht voor de aankoop van een landbouwgrond in Ebroek. Het stuk van 1,4 hectare wordt in de toekomst de locatie van een eerste hondenweide in de gemeente.

“Naast een hondenweide willen we de grond ook bebossen. Ons lijkt het alvast een interessant stuk om een hondenweide te installeren. Het is ook een verbinding tussen Itegembaan en Valkenhof, waardoor we een wandelpad kunnen doortrekken”, aldus burgemeester Walter Horemans (CD&V). Oppositiepartij Groen, in het verleden vragende partij voor een hondenweide juicht de komst toe, maar plaatste wel enkele kanttekeningen. “We vragen een breed overleg met betrokken partijen, aangezien de meningen over een losloopweide verdeeld zijn en er uiteenlopende visies zijn. Deze visies moeten gehoord worden vooraleer de inrichting van start kan gaan. Hierbij kijken we voornamelijk naar een bevraging van Berlaarse hondeneigenaars, de Berlaarse hondenclubs en de buurtbewoners”, sprak Koen Kerremans (Groen). “Bovendien ligt het perceel deels achterin, waardoor de losloopweide niet altijd bereikbaar zou zijn te voet. Het zou kunnen dat er een beperkt aantal parkeerplekken zouden voorzien worden. Andere suggesties of bijkomende ideeën zouden eveneens kunnen opgenomen worden via breed overleg: participatie maakt beleid succesvoller.”