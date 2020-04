Eén minderjarige verdachte van home-invasion geplaatst in jeugdinstelling, andere tiener tijdelijk naar huis gestuurd: “In afwachting van plaats” Tim Van Der Zeypen

03 april 2020

19u25 0 Berlaar De twee minderjarige verdachten van de home-invasion op een ouder koppel in Berlaar zijn vandaag voor de jeugdrechter in Mechelen moeten verschijnen. Eén van hen werd al geplaatst in een gesloten jeugdinstelling, voor de andere is het voorlopig nog wachten op plaats. De meerderjarige (18) werd na zijn verhoor opgesloten in de gevangenis.

De drie jongeren belden woensdagavond aan bij hun slachtoffers. Nadat de deur werd geopend, drongen de drie naar binnen. De bewoners werden meteen bedreigd met een mes. Ze eiste geld maar moesten uiteindelijk zonder buit afdruipen.

“Omdat één van hen het mes liet vallen nadat ik met mijn been een beweging maakte”, zei de bewoner (70) eerder. De politie werd erbij gehaald en voerde een zoekactie uit in de buurt. Er werd een speurhond en politiehelikopter ingezet. Eén van de verdachten kon worden opgepakt. Het ging om een vijftienjarige.

Gesloten instelling

In de loop van vrijdag verscheen de tiener voor de jeugdrechter. Hij werd volgens onze informatie geplaatst in de jeugdinstelling van Mol. Na doorgedreven onderzoek van de recherche van politiezone Berlaar-Nijlen en een samenwerking met hun collega's uit Heist-op-den-Berg, werden de twee andere verdachten opgepakt.

“Het gaat om een minderjarige (15) uit Lier en een achttienjarige uit Berlaar”, bevestigde het parket. De minderjarige verscheen ook voor de jeugdrechter, de achttienjarige werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter. De meerderjarige werd na zijn verhoor aangehouden en overgebracht naar de gevangenis.

Strikte voorwaarden

Komende dinsdag zal hij voor de raadkamer moeten verschijnen. Die zal op zijn beurt beslissen of hij langer in de cel blijft of niet. Tot slot werd de vijftienjarige uit Lier vrijgelaten door de jeugdrechter. “Onder strenge voorwaarden en in afwachting tot er plaats is in een gesloten instelling.”