Duo schuldig aan poging tot afpersing TVDZM

16 januari 2020

10u00 0 Berlaar De rechters in Mechelen hebben twee mannen schuldig bevonden aan een poging tot afpersing. Ze kregen celstraffen van respectievelijk twee en drie jaar effectief. De twee bleven tot op heden hun onschuld staande houden en wezen naar elkaar als opdrachtgever.

In mei 2018 ontving de politie een klacht van het slachtoffer. Hij had verschillende berichten ontvangen waarin de afzender om geld vroeg. Uit verder onderzoek kwamen de speurders terecht bij de twee beklaagden. Bij hun verhoor ging één van de beklaagden, Gert V.D.L., onmiddellijk over tot bekentenissen.

“Ik heb die berichten gestuurd maar wel in opdracht van de andere”, luidde het. Hiermee probeerde hij de schuld in de schoenen van zijn kompaan Yannick C. te schuiven. De twee hadden elkaar leren kennen in de gevangenis kort nadat C. in de cel was beland voor een home-invasion.

Opdrachtgever

C. ontkende de feiten. Volgens zijn raadsman was er niet enkel heel wat twijfel maar bleek ook nergens in het dossier dat C. de opdrachtgever was. Hij vroeg de vrijspraak en ondergeschikt een werkstraf. Daar ging de rechtbank niet op in. “De feiten zijn hiervoor te ernstig”, motiveerde voorzitster Jessica Bourlet haar beslissing.

C. werd zopas veroordeeld tot een effectieve celstraf van drie jaar. Zijn kompaan kreeg, eveneens omwille van de ernst van de feiten, twee jaar cel opgelegd. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.