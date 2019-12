Duo riskeert tot vier jaar cel voor poging afpersing TVDZM

19 december 2019

14u35 0 Berlaar Twee mannen riskeren een celstraf van vier jaar effectief voor een poging tot afpersing. De bal ging aan het rollen toen het slachtoffer naar de politie stapte met een sms waarin om geld werd gevraagd. Beide mannen wijzen naar elkaar als opdrachtgever.

De politie ontving begin mei 2018 een klacht van het slachtoffer. Die had verschillende berichten ontvangen van een Nederlands telefoonnummer, waarin om geld werd gevraagd. De politie startte een onderzoek op en kwam uiteindelijk terecht bij de twee beklaagden.

Ze werden uitgenodigd en verhoord. Een van hen, Gert V.D.L., ging meteen over tot bekentenissen. Hij vertelde onder meer dat hij de berichten had verstuurd “Maar wel in opdracht van de andere”, zei hij aan de speurders.

Gevangenis

De twee hadden elkaar leren kennen in de gevangenis. Daar zat Yannick C. vanwege een mislukte home-invasion. Die mislukte omdat hij bij de ‘verkeerden’ zou zijn langsgegaan. “In de gevangenis zou hij dan wel de juiste personen hebben gevonden”, klonk het nog.

Tijdens die home-invasion zou hij gestolen geld willen recupereren. “Vermoedelijk drugsgeld”, luidde het nog op zitting. Zo was bij beklaagde C. zelf zo’n 700.000 euro gestolen.

Vrijspraak

C. betwist de feiten volledig. Volgens zijn raadsman zijn er onvoldoende bewijsstukken en veel twijfel. Hij vroeg de vrijspraak. “Wat in het dossier duidt mijn cliënt aan als opdrachtgever? Alles berust op de verklaringen van andere beklaagde”, zei C.’s advocaat. “Maar kunnen we hem wel geloven?”

De advocate van V.D.L. vroeg een autonome probatiestraf. “Hij heeft die berichten gestuurd en weet nu dat hij dit niet had mogen doen”, voegde de strafpleiter nog toe. “Bovendien is hij ziek. Is het dan wel aangeraden hem naar de gevangenis te sturen?”

Vonnis op 16 januari.