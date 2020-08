Dronken klant valt politie aan in Berlaars café: Café Doortje voor twee weken dicht Café Doortje was op vrijdagavond om 23.15 uur nog geopend Antoon Verbeeck

01 augustus 2020

18u14 8 Berlaar Burgemeester van Berlaar Walter Horemans (CD&V) heeft café Doortje in de Stationsstraat voor twee weken gesloten. Op vrijdagavond kwam het er tot een handgemeen tussen een klant en twee politieagenten, die de zaakvoerder erop wezen dat de avondklok niet werd gerespecteerd. Het was niet de eerste keer dat de zaak geen rekening hield met de maatregelen.

Café Doortje was op vrijdagavond na 23 uur nog geopend. “De politiediensten maakten de zaakvoerder hierop attent. Het was toen al 23.15 uur. Toen de zaakvoerder werden aangemaand om de zaak te sluiten en aan de aanwezigen klanten werd gevraagd om naar huis te keren, viel een dronken klant de twee agentes aan”, weet burgervader Horemans. De dronkaard werd uiteindelijk overmeester en gearresteerd. De twee agentes werden voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Horemans zijn ze vier dagen werkonbekwaam.

Verschillende opmerkingen

Het café doet nu tijdelijk de deuren dicht. De zaakvoerder riskeert een boete. “De laatste maanden ontvingen we geregeld opmerkingen over café Doortje, onder andere over de afstand tussen de tafeltjes. De uitbater flirt met de regelgeving. Vanmiddag kwam hij zijn standpunt verdedigen. Hij zegt het slachtoffer te zijn van het slecht gedrag van één van zijn klanten. Maar aangezien het dus niet de eerste keer is, voel ik mij genoodzaakt om de zaak voor de komende twee weken te sluiten.”

Pluim voor horeca

“Het zou ook een verkeerd signaal zijn naar de andere horecazaken in onze gemeente toe om niet in te grijpen. Elke week worden er heel wat controles gedaan bij onze horeca. Iedereen doet zijn best om zo goed mogelijk om te gaan met de verschillende maatregelen. Daar verdienen de zaakvoerders echt een pluim voor. Het zou dan ook niet fair zijn om iemand die de regels aan zijn laars lapt gewoon verder zijn gang te laten gaan.” Bij de buren van Lier werd de zaak café In ’t Kruisken gesloten. Ook daar werden de maatregelen niet gerespecteerd.